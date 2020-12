Vainqueur hier soir de Southampton avec Manchester City 1-0 Pep Guardiola ne se satisfait pas de cette victoire et prévient ses joueurs pour la suite de la saison.

« La réalité est que notre domination devant le but n’est pas bonne. Il n’y avait pas grand-chose en première période et en seconde nous n’avons pas pu tuer le match. Nous n’avons pas pu le faire et nous aurons du mal cette saison si nous n’arrangeons pas cela, si nous ne marquons pas plus de buts. Peut-être que les joueurs parviendront à retrouver leur meilleure forme et que l’on pourra le faire », a déclaré le technicien catalan en conférence de presse. Les Cityzens sont désormais prévenus.