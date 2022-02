Les Sky Blues ont battu Brentford (2-0) ce mercredi lors de la 24e journée de la Premier League anglaise grâce à un but de l’Algérien Riyad Mahrez. Au sortir de cette victoire, le défenseur espagnol, Aymeric Laporte n’a pas tari d’éloges à l’encontre du Fennec.

Auteur d’une belle prestation du début jusqu’à sa sortie à la 67e minute de jeu, l’international algérien a été l’un des grands artisans qui ont permis à la bande à Pep Guardiola d’engranger les trois points de la partie. Le Fennec a même réussi à marquer le tout premier but de son équipe à la 40e minute sur pénalty. Une performance qui impressionne toujours autant le défenseur français Aymeric Laporte. « Riyad joue tellement bien, il est incroyable. Son contrôle sur les longs ballons à chaque fois, l’engagement dont il fait preuve dans le jeu, il est incroyable. En ce moment, il est au meilleur de sa forme et il mérite plus. Je suis sûr qu’il marquera de plus en plus de buts parce qu’il travaille pour ça, et il a aussi le talent, » a laissé entendre Laporte au micro du média officiel des Skyblues.

Africa Top Sports