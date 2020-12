Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, a perdu de son tranchant habituel dans sa charnière centrale depuis plusieurs semaines. Pour ne pas être condamné à cirer le banc, le Français va devoir redoubler d’efforts pour retrouver une place de titulaire indiscutable.

Après le derby mancunien qui a accouché d’une souris ce samedi, soldé par un nul sur un score vierge (0-0), Pep Guardiola a envoyé un message fort à son joueur. « Laporte mérite d’être dans l’équipe, mais Stones et Dias le méritent aussi. Ils ont incroyablement bien joué lors des derniers matchs, ils n’ont pas commis une seule erreur » a déclaré le manager des Citizens.

Aligné la dernière fois en Premier League le 21 novembre dernier lors du duel contre Tottenham (1-0), Aymeric Laporte va devoir repartir au charbon à l’entraînement pour mériter et retrouver la forteresse des Sky Blues. « Laporte reviendra. La saison est longue. Ce que les joueurs doivent faire, c’est travailler plus fort, mieux… et le moment viendra. Quand ce moment viendra, ils devront être performants » a précisé Pep Guardiola, ne fermant pas la porte à Aymeric.