Dans un communiqué, le club évoque la fête organisée par le latéral droit français au mépris du protocole sanitaire et laisse entendre qu’il sera sanctionné.

« Le club est au courant d’une violation du protocole lié au Covid-19 lors du réveillon du 31 impliquant Benjamin Mendy et des clichés parus dans les médias à ce sujet. Bien qu’il soit entendu que les éléments de cet incident ont été mal interprétés dans les articles et que le joueur s’est excusé publiquement de son erreur, le club est déçu d’apprendre cette transgression et mènera une enquête interne », écrit Manchester City dans son communiqué.

Rappelons que Benjamin Mendy est au coeur d’une nouvelle affaire polémique après une fête organisée le 31 décembre. Il n’a pas respecté les mesures sanitaires, organisant un réveillon à son domicile avec la présence de plusieurs filles recrutée grâce au un patron d’une agence de mannequinat. Sur l’une des photosd publiées dans la presse anglaisen on voit trois filles repartir de son manoir au petit matin.