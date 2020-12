Peu en confiance en Premier League, c’est en dehors des pelouses que Benjamin Mendy s’illustre le plus en ce moment. Le Français, habitué aux facéties, a tenté une nouvelle coupe de cheveux qui ne devrait laisser personne indifférent.

Benjamin Mendy est considéré par ses collègues de l’équipe de France comme un des joueurs les plus drôles et les plus inspirés du vestiaire. Le latéral gauche a fait honneur à sa réputation en tentant une coupe de cheveux, pour le moins originale, que les fans de Manchester City et de Premier League ont pu remarquer lors du match opposant les Sky Blues à West Bromwich Albion (1-1), mardi.

Titulaire, le latéral gauche français n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux : une couette façon Taribo West, sans la coloration, qui en a choqué plus d’un.

Pour beaucoup, il s’agirait d’un pari perdu avec Raheem Sterling, lui aussi spécialiste en la matière.