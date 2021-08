Transféré à Manchester City il y a quelques heures contre 117 millions d’euros, Jack Grealish a tenu à faire passer un message à son ancienne équipe d’Aston Villa.

« Merci pour tout. Je suis à Aston Villa depuis 19 ans et j’ai été fan toute ma vie. J’ai gravi les échelons et j’ai ramené mon club au sommet du football anglais. Il est impossible de mettre des mots sur mes sentiments, mais je vais essayer. Quand je suis arrivé à Villa pour la première fois, j’avais mes propres rêves et ambitions, comme faire partie de l’équipe première, marquer mon premier but et marquer le but de la victoire dans un derby. Ce n’est que lorsque nous avons été relégués que j’ai ressenti un plus grand sens du but. Chaque fois que je mettais le maillot de Villa, je jouais avec mon coeur sur ma manche, recevoir le brassard était à la fois un privilège et un honneur pour moi et ma famille et j’en ai adoré chaque minute. Je tiens à remercier le manager et mes coéquipiers, je n’oublierai jamais tout ce que nous avons accompli ensemble, et les fans qui m’ont toujours soutenu, je ne pourrai jamais assez vous remercier. À tous les entraîneurs et à toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses du club et qui ont tant fait pour moi au fil des ans, merci. Je serai toujours un fan de Villa, j’aime ce club de tout mon coeur et j’espère que vous comprendrez mes raisons de rechercher un nouveau défi. Le club est entre de bonnes mains, le manager, les gars, les nouvelles recrues qui arrivent, c’est une période excitante pour être un fan de Villa. Je vous reverrai tous bientôt. Jusqu’à la prochaine fois. »

Auteur de 32 buts et 41 passes décisives en 213 matchs toutes compétitions confondues, l’international anglais de 25 ans a publié sur Instagram un long message d’adieux destiné aux Villans.