Extraordinaire depuis plusieurs saisons, Kevin de Bruyne enchaine les belles prestations avec Manchester City. Mais Pep Guardiola en veut plus.

« Nous savons que Kevin est spécialisé dans les passes décisives et les coups francs. On le sait, il est de retour. Mais c’est un joueur qui a besoin d’avoir sa dynamique, il ne jouait pas bien. Nous sommes ensemble depuis sept ans maintenant. Nous avons tout fait sauf dormir ensemble, tout, donc je le connais très bien.

Rien ne changera mon opinion sur lui et je reconnais tout ce qu’il a fait pour le club. Mais mon devoir ici est de dire que j’en veux plus. Nous avons besoin de Kevin qui s’est présenté aujourd’hui. Contre Brighton, il a également marqué un superbe but, mais cela ne suffit pas, il le fait dans son sommeil. On a besoin qu’il soit plus impliqué dans le jeu, comme il l’a fait aujourd’hui », a souligné Guardiola.