L’ancien Parisien est dans le viseur des deux clubs de Manchester.

Le Français a désormais totalement mis de côté son ancien club, la Juventus Turin. Kingsley Coman semble avoir trouvé sa place dans l’effectif du Bayern Munich, qu’il a rejoint contre un chèque de 21 millions d’euros en 2015. Déjà un beau coup financier de la part des Bianconeri, qui avaient réussi à attirer le Parisien gratuitement en 2014. Cette saison, l’ailier de 24 ans a inscrit 2 buts en Bundesliga et 3 en Ligue des champions, mais il doit faire face à la concurrence de Leroy Sané sur le côté gauche. D’après le Corriere dello Sport, l’unique buteur de la finale de la Ligue des champions face au PSG, serait sur les tablettes de Manchester City et de Manchester United.

Son contrat avec le club Bavarois expire en 2023, mais Coman ne semble pas décidé à faire sa valise. « Je suis heureux de savoir que de nombreux clubs prestigieux s’intéressent à moi, c’est une fierté, cela me donne encore plus de confiance, mais je ne me concentre que sur le Bayern. Tout va bien ici et je suis heureux », a-t-il confié dans une récente interview accordée à Bild. Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer peuvent toujours attendre.