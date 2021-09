Pep Guardiola n’y va pas de main morte. L’entraîneur de Manchester City a été aperçu ce mercredi en train de recadrer nombreux de ses joueurs lors de la victoire contre le RB Leipzig (6-3) en Ligue des Champions. Jack Grealish en fait partie. Mais qu’est-ce que le sélectionneur lui a bien dit ?

« C’était juste au sujet du travail défensif, je n’y reviendrai pas trop parce qu’il pourrait vouloir la même tactique le week-end. C’est comme ça que le manager est, il veut toujours plus défensivement et offensivement, et c’est évidemment quelqu’un que je vais écouter après tout ce qu’il a fait dans le jeu. Il donne juste des informations utiles« , a déclaré le joueur en conférence de presse.