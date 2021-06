Vice champion d’Europe il y a quelques jours après sa défaite 1-0 contre Chelsea, Manchester City a loupé la dernière marche qui lui aurait offert sa première Ligue des champions de son histoire. Malgré tout, le club est toujours friand de titres et va même prendre des risques au mercato.

Passé sous pavillon saoudien il y a quelques années, Manchester City se situe dans la catégorie des nouveaux riches au même titre que le Paris Saint-Germain. Président du club mancunien, Khaldoon Al Mubarak a pris la parole et promet un mercato estival animé chez les Citizens. « Une des choses que j’ai apprises au fil des années, c’est que vous devez constamment apporter des talents dans l’équipe, apporter de la fraîcheur et en particulier lorsque vous êtes à un niveau élevé, au sommet. Après avoir remporté le championnat, ce n’est pas vraiment le moment de s’asseoir et d’être satisfait. Ce serait notre plus grosse erreur. C’est en fait le moment d’envoyer un message fort qu’il n’y a pas de relâchement et que nous ne sommes pas satisfaits de simplement gagner la Premier League.

Nous perdons une légende très importante avec Sergio Agüero […]. Il y a d’autres domaines de l’équipe qui nécessitent des investissements, pas trop. Ce n’est pas une question de chiffres, c’est une question de qualité. […] Nous apporterons de la qualité à l’équipe dans quelques postes clés », a ainsi promis le président de Manchester City sur le site officiel du club. Rappelons que City cherche un attaquant et que les noms d’Erling Haaland (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Inter Milan) et plus récemment Harry Kane (Tottenham) sont dans les tuyaux. Affaire à suivre…