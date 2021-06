Aujourd’hui libre sur le marché, Sergio Ramos cherche un nouveau challenge depuis son départ du Real Madrid la semaine dernière.

Comme l’explique « AS », le défenseur central espagnol est en quête d’une nouvelle équipe et quelques identités existent. Le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City sont dans la liste, mais le club anglais semble assez réticent sur le dossier. D’après le média ibérique, les Citizens ont donné une réponse négative au clan Ramos et souhaitent s’appuyer sur la jeunesse avec Aymeric Laporte. Pep Guardiola a décliné la possibilité de recruter l’international espagnol, ce qui laisse le champ libre au Paris Saint-Germain.