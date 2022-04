Impressionné par les performances du Français cette saison, Pep Guardiola a clamé son amour pour Benzema face aux médias.

Futur adversaire du Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions, Pep Guardiola a fait l’éloge de Karim Benzema cette semaine en conférence de presse. Encore buteur hier soir sur la pelouse de Séville (2-3), le Français a peut-être offert aux Merengues un nouveau titre de champion d’Espagne.

« Sa carrière parle pour lui », a encensé l’ancien entraîneur du Barça. « Il joue au Real Madrid depuis plus de 10 ans et quand un attaquant reste autant de temps là-bas, c’est qu’il a quelque chose de spécial, un talent particulier. Tu peux faire de bonnes saisons, c’est ce qu’il est en train de faire, pas seulement avec la qualité de ses buts, mais aussi avec sa manière de jouer. Mais ce que j’admire le plus chez lui, c’est sa carrière. »