L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola est revenu et a même fait le bilan de la première phase de la Ligue des champions.

« Nous avons mieux joué en deuxième mi-temps, nous étions plus agressifs. Nous avons joué pour gagner le match, nous l’avons perdu donc félicitations à Leipzig. En première mi-temps, nous avons manqué de rythme. Ils ont une très bonne équipe, nous le savions avant la phase de groupe, mais la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Malheureusement, nous avons été punis par une ou deux erreurs. Nous avons réalisé une phase de groupe incroyable. Nous nous sommes qualifiés avant la dernière journée dans un très bon groupe, donc nous sommes plus que satisfaits de la performance d’ensemble. » A indiqué le coach espagnol alors que son équipe a terminé en tête de son groupe de Ligue des champions devant le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et le Club Bruges.