Manchester City régale en Premier League cette saison. Une saison « post-Covid » pourtant compliquée qui force l’admiration de Pep Guardiola envers ses joueurs.

En conférence de presse, Pep Guardiola a réalisé un bilan de mi-saison. Bien parti pour s’adjuger un troisième succès en Premier League en seulement 4 saisons, le technicien espagnol insiste sur la difficulté de cet exercice charnière suite à la pandémie de Covid-19 et sur l’excellence démontrée par son groupe.

Pep Guardiola : « Nous avons joué 39 matchs, nous en avons gagné 34. Nous avons fait deux nuls, nous en avons perdu trois, dont un à Porto, alors que nous étions déjà qualifiés. En cette période hivernale, quatre mois, en jouant tous les trois jours, c’est incroyable. Je n’ai pas de mots pour exprimer cela, et dans cette période, après un match, nous ne pouvons même pas profiter parce que trois jours plus tard, il y en a un autre. Il ne s’agit pas seulement de tactique et de compétences, mais aussi de mental, d’être prêt à chaque match. Ce que nous avons fait est plus que remarquable, c’est incroyable. »

Un véritable hommage rendu à ses joueurs toujours en lice en Ligue des Champions. Compétition dans laquelle Manchester City affrontera le Dortmund d’Erling Braut Haaland.