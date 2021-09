Pour un peu plus se renforcer l’été prochain, Manchester City penserait déjà aux deux Français : Kingsley Coman et Theo Hernandez.

Champion d’Angleterre en titre et finaliste de la Ligue des champions, Manchester City n’a pas compté sur la quantité pour se renforcer cet été. Afin d’étoffer son effectif déjà bien fourni, Pep Guardiola a simplement misé sur la révélation d’Aston Villa, Jack Grealish, recruté pour un montant record de 117 millions d’euros. Un gros coup qui promet un hiver plutôt calme à l’Etihad Stadium, mais à en croire les informations du Sun, le club mancunien prépare déjà un mercato estival de folie pour 2022.

Le tabloïde britannique avance notamment que les Citizens seraient sur le coup pour recruter deux Français : Kingsley Coman et Theo Hernandez. Le premier refuse de prolonger son contrat avec le Bayern Munich et l’idée de rejoindre la Premier League lui traverse de plus en plus l’esprit. Son ancien coach Pep Guardiola lui fait les yeux doux depuis déjà quelques années mais l’été 2022 semble le moment idéal pour enfin le recruter, son contrat expirant l’été suivant.

À la recherche d’un latéral gauche – alors que Benjamin Mendy connaît toujours des déboires avec la justice – Manchester City s’est fait chiper le prodige portugais Nuno Mendes par le PSG. Depuis, la nouvelle priorité des Sky Blues à ce poste se nommerait Theo Hernandez. Le défenseur Milanais, qui a fêté sa première sélection en équipe de France la semaine dernière, pourrait quitter les Rossoneri contre un montant estimé entre 40 et 60 millions d’euros. Affaire à suivre…