En fin de contrat en 2023, Pep Guardiola devrait vivre ses dernières années du côté de Manchester City. Une longue et belle aventure ponctuée de titres pour l’Espagnol qui devrait s’envoler pour de nouveaux horizons. Les Citizens auraient fait d’Erik Ten Hag, son successeur.

Etincelant sur la scène européenne, l’Ajax Amsterdam empile les succès. Leaders en Eredivisie mais chahuté par le Feyenoord et le PSV Eindhoven, les hommes de Erik Ten Hag sont tout simplement exceptionnels en Ligue des Champions avec six succès en six rencontres disputées dans un groupe pourtant relevé. Mais si de nombreux joueurs sont mis en avant de par leurs excellentes performances, un collectif est mis en lumière. De prestations remarquables et remarquées qui propulsent Erik Ten Hag sur le devant de la scène.

Selon les informations de la presse britannique et de The Telegraph, Manchester City aurait fait de Erik Ten Hag le remplaçant de Pep Guardiola sur le banc des SkyBlues. Présent au club depuis 2016, l’Espagnol est en fin de contrat en juin 2023. Date qui devrait correspondre avec la fin de son aventure en Angleterre. Récemment évoqué pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, le technicien néerlandais de l’Ajax Amsterdam a été désigné comme étant le successeur de Pep Guardiola. Une position qui devrait ravir le principal intéressé qui a déjà fait exprimé ses envies d’ailleurs il y a quelques jours.

L’AJAX POUR L’HISTOIRE



Les joueurs d’Erik ten Hag ont réalisé une première phase parfaite en C1.✅



Un événement inédit pour les Lanciers. pic.twitter.com/XYD8PKuj2H — LES RÉSERVISTES (@lesreservistes1) December 8, 2021

