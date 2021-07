Toujours fan du profil de Jack Grealish, Pep Guardiola a bien l’intention d’offrir une fortune à Aston Villa pour s’offrir l’international anglais.

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions (remportée 1-0 par Chelsea), Manchester City compte bien soulever la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire en 2022. Déjà bien armés, en atteste le sacre des Citizens en Premier League, les Mancuniens pourraient accueillir une superstar dans les prochains jours. D’après les informations de The Athletic, un accord serait proche d’être conclu pour le transfert de Jack Grealish.

Incroyable la saison dernière avec Aston Villa, le milieu offensif de 25 ans n’a eu que peu d’opportunités de montrer son talent cet été à l’Euro avec les Three Lions. Pour autant, Pep Guardiola a fait du joueur sa priorité absolue et Manchester City risque de casser sa tirelire. Le tabloïde britannique évoque une somme pouvant atteindre les 250 millions d’euros pour la star des Vilains et son compatriote Harry Kane, qui évolue à Tottenham. Mais même si Manchester City fait partie des clubs les plus riches de la planète, de telles dépenses impliquent forcément des départs. En effet, le club a l’intention de vendre pour 115 millions d’euros pendant ce mercato estival. Plusieurs joueurs pourraient être concernés par un départ, comme l’ancien Monégasque Bernardo Silva ou le Brésilien Gabriel Jesus. Affaire à suivre…