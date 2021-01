L’entraîneur espagnol aurait coché le nom de Dario Sarmiento sur sa shortlist, une petite pépite du championnat argentin.

Alors qu’il reste à l’affût pour tenter d’obtenir la signature de Lionel Messi la saison prochaine, Pep Guardiola piste également d’autres petits prodiges argentins. Et à en croire les informations du Sun, le coach de Manchester City aurait peut-être trouvé la perle rare en la personne de Dario Sarmiento. Le tabloïde britannique affirme que les Citizens auraient déjà conclu un accord avec le club d’Estudiantes pour le transfert du jeune attaquant de 17 ans. Sarmiento, que Manchester City piste déjà depuis l’année dernière, devra attendre ses 18 ans (en mars) pour rejoindre la Premier League.

Lors d’une récente interview accordée aux médias locaux, Juan Sebastian Veron et le vice-président Martin Gorostegui se sont attardé sur le cas de la pépite Dario Sarmiento. « Le club s’assurera de recevoir une quantité très importante d’argent pour son transfert », a déclaré Gorostegui, ajoutant qu’un accord général avait été conclu avec les Sky Blues. « Il y a une somme fixe », a-t-il précisé – qui serait d’un peu plus de 10 millions d’euros – « et d’autres paiements qui dépendent d’un certain nombre d’éléments. Si l’accord est conclu, il en sera ainsi. » Une somme considérable pour un joueur qui a brillé chez les jeunes, mais qui n’a joué qu’une poignée de matchs en équipe première, sans inscrire le moindre but.