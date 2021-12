Ce n’est désormais plus qu’une question de jours pour l’annonce officielle du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone. Pep Guardiola l’a quasiment confirmé en conférence de presse aujourd’hui.

« J’ai toujours le sentiment que lorsque le FC Barcelone et le Real Madrid frappent à la porte, il est difficile de dire non ». Voilà comment Pep Guardiola a résumé le feuilleton Ferran Torres au Barça. Tous les médias espagnols annoncent qu’un accord a été trouvé aux alentours de 45 millions d’euros entre le club catalan et Manchester City pour l’attaquant espagnol. Ce que n’a pas contredit et loin de là l’entraineur citizen. Il a précisé en conférence de presse que l’accord était « très proche. Quand il y aura quelque chose de plus, Txiki (Begiristain, le directeur technique de City) me le dira et le club l’officialisera ». Le technicien espagnol a ensuite montré toute sa classe : « Si vous n’êtes pas heureux, vous devez partir. Nous ne sommes pas un club comme les autres équipes, où quand vous voulez partir, le PDG et le président vous disent non. Si Ferran veut partir et aller à Barcelone, il n’y a aucun problème, je suis heureux pour lui ».