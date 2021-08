Démonstration 5 buts à 0 pour les Sky blues de Manchester City ce samedi après-midi face aux Gunners d’Arsenal dans le match d’ouverture de la troisième journée de Premier League.

Manchester City – Arsenal 5-0 : Face à des Gunners en plein désarroi, les Citizens de Josep Guardiola auront fait le dos rond en début de match avant de dérouler sur des buts d’Ilkay Gündogan (7e), Ferran Torres (12e, 84e), Gabriel Jesus (43e) et Rodri (53e), dans une rencontre marquée par l’expulsion de Granit Xhaka (35e). Grâce à ce deuxième succès en trois journées, Manchester City prend la tête provisoire du classement. Pour les joueurs de Mikel Arteta, le calvaire se poursuit avec une troisième défaite consécutive sans le moindre but marqué et une dernière place.