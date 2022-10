Devant les journalistes Pep Guardiola a fait l’éloge d’Erling Haaland. L’impressionnant Norvégien empile les buts avec Manchester City, et le Catalan l’assure, il ne pensait pas « qu’il était si bon »…

« Je ne savais pas qu’il était si bon. Il sait se déplacer dans les petits espaces de la surface et n’en peut plus de marquer des buts… En plus, c’est un professionnel de haut niveau, c’est l’un des premiers arrivés au centre de formation et l’un des derniers à partir. Il prend soin de lui et veut toujours s’améliorer.

La saison dernière, il a eu quelques problèmes de blessures mais, grâce au travail de notre équipe médicale et de nos kinésithérapeutes, cette année, il est capable de jouer tous les trois jours, ce qui est extraordinaire pour nous », a estimé Guardiola.