Titulaire indiscutable et dans la discussion des meilleurs latéraux du monde, Joao Cancelo a pourtant vécu des débuts compliqués à Manchester City. Officiellement prolongé jusqu’en 2017, le Portugais a eu le droit à un jolie message de Guardiola.

« Tout le monde sait à quel point Joao est important pour nous, surtout ce qu’il a fait pour nous sur les deux dernières saisons. Nous avons eu des difficultés ensemble à son arrivée, nous n’étions pas d’accord sur beaucoup de choses, mais c’était en partie de ma faute. Maintenant, je suis ravi qu’il soit heureux ici et qu’il puisse jouer à City pendant de nombreuses années. (…)

Nous avons une structure pour comprendre comment nous voulons jouer, et il a eu un peu de mal à saisir ce que nous voulions faire. Maintenant, nous nous connaissons beaucoup mieux. Personnellement, j’avais besoin de plus de temps pour le connaître et savoir à quel point il est sensible. C’est une personne incroyable, avec un grand cœur », a apprécié Guardiola en conférence de presse.