Mahrez va-t-il évoluer prochainement au PSG ? Le joueur international algérien n’a pas fermé la porte, bien au contraire. Lors d’une interview accordée au Canal Football Club, Riyad Mahrez a carrément fait un appel du pied au club français…

“C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. Si le PSG… Ce n’est pas d’actualité car je suis encore sous contrat avec Manchester et je suis bien, mais Paris c’est ma ville. J’ai grandi à Paris, je suis né à Paris. On ne sait jamais” a-t-il déclaré. “J’aurais pu aller jouer à Marseille, je peux aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie. Il ne faut fermer aucune porte, mais c’était à l’époque. Je ne savais pas, je ne voulais pas y aller. J’étais bien à Leicester, mais ils jugeaient que je n’avais pas le niveau.“

Pour l’instant, Riyad Mahrez est lié avec Manchester City jusqu’en 2023.