L’ancien meneur de jeu de l’AS Monaco aurait refusé de signer pour Arsenal cet été car il rêve de jouer sous les couleurs du FC Barcelone.

Alors que Manchester City a déboursé 117 millions d’euros la semaine dernière pour arracher Jack Grealish à Aston Villa (record pour un transfert en Premier League), Bernardo Silva se sent poussé vers la sortie. D’après le journaliste portugais Felipe Dias, qui s’est exprimé au micro de Sky Sports, l’ancien Monégasque aurait déjà reçu une offre de la part d’Arsenal. Une offre immédiatement rejeté car le milieu offensif de 27 ans souhaite rejoindre le FC Barcelone. Un transfert qui s’annonce compliqué étant donné que le club catalan manque de moyens et que Bernardo Silva, dont le contrat court encore jusqu’en 2025, est estimé à plus de 70 millions d’euros.

« L’information que nous avons est que Bernardo a fait savoir assez clairement que c’est le bon moment pour lui de partir », a expliqué Felipe Dias dans l’émission Transfer Talk. « Il voulait aller à Barcelone. Il voulait vivre à Barcelone et jouer pour Barcelone mais Barcelone traverse une telle crise que je ne pense pas qu’ils puissent se permettre un joueur comme lui en ce moment. Aux dernières nouvelles, Bernardo aurait rejeté un transfert à Arsenal et si c’est le cas, je pense que c’est à juste titre car je ne pense pas que ce serait un pas en avant dans sa carrière. Donc, en l’état actuel des choses, Bernardo veut quitter City, mais il y a un grand point d’interrogation quant à l’endroit où il ira. »