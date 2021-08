L’arrivée de Jack Grealish à Manchester City pourrait bien pousser Bernardo Silva dans les bras de Diego Simeone la saison prochaine.

Après avoir réalisé le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League avec l’arrivée de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa contre un peu plus de 115 millions d’euros, Manchester City ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le champion d’Angleterre cherche toujours à pallier le départ de Sergio Agüero et une offre pourrait être transmise à Tottenham dans les prochains jours pour sa superstar : Harry Kane.

Même si les Sky Blues sont loin d’être à court d’argent, le recrutement des deux Anglais devrait faire un trou de près de 300 millions d’euros dans les caisses du club. Des dépenses qui ne seront pas compensées par la vente de Gabriel Jesus à la Juventus Turin, les Bianconeri ayant choisi de miser sur le tout jeune Kaio Jorge (19 ans). Finalement, à en croire les informations du Mundo Deportivo, la folie des grandeurs de Pep Guardiola pourrait coûter cher à Bernardo Silva. En concurrence avec Jack Grealish, l’ancien Monégasque serait rapidement poussé vers la sortie. Une aubaine pour l’Atlético Madrid, qui surveille de près la situation du Portugais, estimé à 70 millions d’euros sur le marché des transferts. Affaire à suivre…