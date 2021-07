Alors que Pep Guardiola rêve de recruter Jack Grealish à Manchester City, Bernardo Silva pourrait être poussé vers la sortie.

Les cibles potentielles de Manchester City cet été sont claire : Jack Grealish (Aston Villa) et Harry Kane (Tottenham). Deux Anglais qui ont une énorme cote sur le marché des transferts et pour lesquels les Citizens devront débourser entre 250 et 300 millions d’euros selon les estimations de la presse britannique. Un montant colossal, même pour le champion d’Angleterre en titre. Manchester City sera donc dans l’obligation de vendre avant de recruter les deux stars des Three Lions.

Plusieurs joueurs sont annoncé sur le départ cet été, comme Raheem Sterling, Aymeric Laporte ou encore Riyad Mahrez, mais le premier à prendre la porte pourrait être l’ancien Monégasque Bernardo Silva à en croire les informations de Sky Sports. Pourtant auteur de saisons convaincantes sous les ordres de Pep Guardiola, le Portugais pourrait faire les frais de l’intérêt de Manchester City pour Jack Grealish. Estimé aujourd’hui à 70 millions d’euros (Transfermarkt), le milieu offensif de 26 ans serait notamment dans le viseur de l’Atlético Madrid et du FC Barcelone. Il pourrait notamment être au cœur d’un échange XXL avec le flop du Barça, Antoine Griezmann.