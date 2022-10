Pisté par quelques-uns des plus grands clubs d’Europe, Riyad Mahrez rêve de terminer sa carrière sous les couleurs de Manchester City.

Longtemps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, Riyad Mahrez (31 ans) a finalement choisi de poursuivre l’aventure dans les rangs de Manchester City cette saison. Lié au club anglais jusqu’en 2025, l’international algérien n’a pas l’intention de faire ses valises de sitôt. « Je veux terminer ma carrière à City et jouer aussi longtemps que possible. Je pense que je peux jouer encore longtemps. Nous verrons ce que le futur me réserve après le foot », a lancé Mahrez dans un entretien accordé au site officiel des Sky Blues.

Meilleur buteur de Manchester City la saison dernière, l’ancien Havrais doit maintenant partager son temps de jeu avec un phénomène de plus en attaque : Erling Haaland. Reste à savoir si Pep Guardiola saura gérer son effectif pour que personne ne se sente lésé, Mahrez le premier.