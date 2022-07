Chelsea est intéressé par le défenseur central des Skyblues Nathan Ake.

Après la venue bientôt officielle de Raheem Sterling, Chelsea ne s’arrete pas en si bon chemin et veut un autre joueur de Manchester City. Selon les informations de The Times, les pourparlers entre Blues et Skyblues se sont intensifiés dernièrement autour dNathan Ake. Chelsea est à la recherche d’un défenseur central depuis le début du mercato avec les départs de Christensen et Rudiger. Freiné dans le dossier Jules Koundé, l’écurie de Premier League se rabattrait donc sur le Néerlandais de 27 ans.

Thomas Tuchel apprécierait particulièrement son profil. Et Ake ne serait pas contre un nouveau départ après n’avoir débuté que 10 matchs en Premier League pour City la saison dernière. En signant à Chelsea, il retrouverait plus de temps de jeu et augmenterait ainsi ses chances de disputer la Coupe du monde avec les Pays-Bas.