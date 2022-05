Présent face au juge Everett ce lundi, Benjamin Mendy a plaidé « non coupable » des crimes qui lui sont reprochés.

Star de Manchester City, Benjamin Mendy est dans l’œil du cyclone depuis plusieurs après avoir été accusé de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles par six femmes. Comme attendu, le Français a plaidé « non coupable » ce lundi matin lors de l’audience préparatoire à son procès. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision de la justice. Son procès a été programmé à partir du 25 juillet, et pour une durée de six semaines.

Pour rappel, les faits dont Mendy est accusé se seraient déroulés entre le 25 octobre 2018 (pour l’accusation de tentative de viol) et le 23 août dernier, soit trois jours avant son arrestation). Trois des plaintes pour viol concernent la date du 11 octobre 2020, deux autres le 24 juillet 2021 et les deux dernières le 23 août 2021, donc. La plainte pour agression sexuelle mentionne la date du 2 janvier 2021.