D’après les informations du Daily Mail, Pep Guardiola voudrait à tout prix recruter Rafael Leo, et cela, malgré l’énorme montant demandé par le Milan.

120 millions d’euros. C’est l’énorme somme que serait prêt à mettre Manchester City pour arracher Rafael Leao à l’AC Milan. Encore plus, le Daily Mail affirme que Guardiola aurait fait du Portugais sa nouvelle priorité.

Pour étoffer un secteur offensif orphelin de Sterling et Gabriel Jesus, les Skyblues sont prêts à se battre contre Chelsea, Manchester United et le PSG sur le dossier. Avec 120 millions d’euros, Leao pourrait devenir la plus chère de City juste devant Jack Grealish à quelques millions près. Une arrivée dès janvier serait dans les tuyaux.