Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer parle de la rencontre du week-end face à Crystal Palace.

Le coach mancunien a fait passer un message à ses hommes et espère que ce dernier sera entendu.

“Depuis que Sir Alex Ferguson est parti (en 2013), on a tourné autour de la 5e place. L’an passé, on a fini 3e. Je pense que tout le monde a vu l’évolution de l’équipe durant la saison. On veut aller de l’avant, on veut se développer. On a entamé cette saison avec confiance. Mais on cherche toujours a donner un coup de fouet au groupe.”