Désireux de faire revenir Jadon Sancho en Angleterre, Manchester United avait un temps abandonné cette piste. Un temps seulement, car les Reds Devil’s veulent tenter un dernier coup.

Comme le précise le “Daily Mail”, les Mancuniens pourraient tenter une dernière approche avec une offre de 99 millions d’euros, comprenant 71,5 millions d’euros et 27,5 millions de bonus. Les négociations sont âpres et s’annoncent compliquées puisque le club allemand ne semble plus être vendeur…