En cas de départ d’Ousmane Dembélé cet été, le FC Barcelone pourrait miser sur la star des Fennecs Riyad Mahrez.

Auteur de 22 buts et 6 passes décisives cette saison sous les couleurs de Manchester City, Riyad Mahrez a encore prouvé qu’il est indispensable au système de jeu de Pep Guardiola. Pourtant, le tacticien espagnol n’en a pas fait un titulaire indiscutable. En Premier League, l’Algérien a été titularisé à seulement 12 reprises, avec 10 autres apparitions depuis le banc de touche. Une situation qui pourrait bien pousser l’ancien Havrais à revoir son plan de carrière, d’autant que les prétendants sont de plus en plus nombreux.

Pisté notamment par le Paris Saint-Germain en cas de départ d’Angel Di Maria cet été, Riyad Mahrez serait également sur les tablettes du FC Barcelone selon les informations de nos confrères de Foot Mercato. Alors que les négociations autour d’une prolongation de contrat sont toujours au point mort avec Ousmane Dembélé et son entourage, le club catalan prépare la succession du Français. Le Brésilien Raphinha a été approché, mais la piste Riyad Mahrez – dont le contrat avec les Sky Blues se termine en 2023 – est jugée comme plus abordable pour le Barça. Là encore, Foot Mercato évoque des discutions datant de la semaine dernière avec l’attaquant de 31 ans, dont la valeur marchande avoisine tout de même les 40 millions d’euros. Affaire à suivre…