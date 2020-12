Suite du Boxing Day de Premier League avec deux belles affiches en soirée. Victoire de Manchester City sur Newcastle (2-0) et victoire d’Everton à Sheffield, 1 à 0.

İlkay Gündogan, sur un service de Sterling (14e) et Ferran Torres (55e) ont inscrit les buts de la victoire pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola retrouvent le Top 5. Everton s’impose à Sheffield grâce à un but de Gylfi Sigurdsson (80e), bien servi par Doucouré. Les hommes de Carlo Ancelotti reviennent à la deuxième place du classement. Plus tôt dans la journée, Manchester United avait ramené un point de Leicester (2-2) et Arsenal avait remporté le derby de Londres contre Chelsea (3-1).