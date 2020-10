Considéré comme un des clubs les plus riches du monde, Manchester City a tenté de faire venir Lionel Messi lors du mercato. Un échec, mais les Anglais n’ont pas dit leur dernier mot.

Le club entraîné par Pep Guardiola penserait toujours à la signature de l’international argentin dès la saison prochaine comme le confirme Omar Berrada (le directeur des opérations du club mancunien).

“Il faut voir si ce sera à nouveau une possibilité. Si Leo Messi quitte le Barça et devient une possibilité, nous pourrions explorer l’option de sa signature. Messi est un talent incroyable, quelqu’un qui peut avoir un impact spectaculaire sur n’importe quel club du monde et immédiatement. Il est le meilleur du monde et je pense que n’importe quelle équipe aimerait l’avoir. Le fait qu’il ait été question de sa signature pour Manchester City montre à quel point l’entité a grandi ces dernières années, maintenant nous avons les meilleurs talents de leur génération et il a été question qu’il pourrait jouer avec nous.” Explique-t-il au “Telegraph”.