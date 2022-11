À chaque édition de la coupe du monde, plusieurs sélections africaines surprennent la planète football. En effet, le Cyborg Erling Haaland est conscient de ça et s’est joué au jeu des parieurs pour les équipes Africaines.

Cette année, l’Algérie et la Côte d’Ivoire sont absentes mais le continent africain sera représenté par les très belles équipes du Maroc, du Cameroun, de la Tunisie, du Ghana et de l’équipe championne d’Afrique en titre : le Sénégal. C’est d’ailleurs cette équipe que le buteur Norvégien voit aller le plus loin dans la prochaine coupe du monde.

Haaland est catégorique : il mise sur le Sénégal. « Je pense que le Sénégal va faire un très bon parcours. Ils ont une équipe forte avec beaucoup de joueurs puissants. Ils feront le meilleur parcours des sélections africaines selon moi. »