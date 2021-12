Quelques jours après avoir remporté son septième ballon d’Or, Lionel Messi a accordé une interview à France Football où il explique qu’il ne se considère pas comme le meilleur joueur de l’histoire du football.

Lundi dernier, Lionel Messi a remporté le septième ballon d’Or de sa carrière quelques mois après avoir quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à France Football, la Pulga explique qu’il ne se considère pas comme le meilleur joueur de la planète.

« Je ne l’ai jamais dit, pensé, ni même essayé de me faire à cette idée. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est plus que suffisant. C’est quelque chose que, jamais, je n’aurais osé imaginer ou rêver. Mais… (Il marque une pause.) Je ne sais pas comment le dire pour que ce ne soit pas mal interprété… Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais, disons, que je n’accorde pas tellement d’importance à tout ça. Ça ne change rien pour moi d’être le meilleur ou non. Et je n’ai jamais non plus cherché à l’être », explique le numéro 30 parisien.