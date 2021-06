Lors du match entre le Danemark et la Finlande (0-1) ce samedi à l’Euro, le danois Christian Eriksen (29 ans, 110 sélections et 36 buts) a été victime d’un malaise cardiaque. Le médecin de l’équipe, Martin Boesen, a raconté la scène en conférence de presse.

« On a été appelé sur le terrain quand Christian s’est effondré, je ne l’avais pas vu moi-même tomber, mais c’était clair qu’il était inconscient. Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais soudain, tout a changé et comme tout le monde a pu le voir, on a commencé à lui faire un message cardiaque. L’équipe médicale est vite arrivée et avec leur aide, on a fait ce qu’on devait faire. On a réussi à faire revenir Christian« , a déclaré Martin Boesen.

Le joueur a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état stable.