La 14e journée de Ligue 1 nous a offert un magnifique multiplex ce dimanche à 15h. Alors que Lorient se déplaçait à Angers et Bordeaux à Metz, Strasbourg recevait Reims pendant que Troyes accueillait l’AS Saint-Étienne. On fait le point.

Angers – Lorient : 1-0

Après 4 matchs compliqués, Angers retrouve enfin la victoire. Une victoire accise grâce à Mangani sur penalty à la 68e minute. Et un résultat (1-0) qui place le SCO à la 6e place de Ligue 1. De l’autre côté Lorient poursuit sa descente. Les Merluts sont 15e.

Metz – Bordeaux : 3-3

Six buts. C’est le magnifique spectacle que nous ont offert le FC Metz et les Girondins de Bordeaux. Côté Messin c’est De Preville (45e) et un doublé de Nguette (52 et 70e) qui ont fait trembler les filets. Côté Girondin c’est Elis (17e) et un doublé de Oudin (39e et 67e) qui ont rempli le tableau d’affichage. Score final 3-3, Metz reste dernier de Ligue 1, Bodeaux 16e.

Strasbourg – Reims : 0-1

Reims réagit enfin. Après 5 matchs sans la moindre victoire, les Rémois peuvent sabrer le champagne grâce à Ekitike (22e). Côté Strasbourg Gameiro a raté un penalty (42e). Avec ce résultat Strasbourg est 10e, Reims remonte à la 14e place.

Troyes – AS Saint-Étienne : 0-1

L’ASSE continue de gagner. Après 12 match sans le moindre succès, les Verts enchaînent encore face à Troyes grâce à un but de Trauco à la 61e. Avec ce résultat Troyes est 17e, l’ASSE 19e.