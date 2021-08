L’arrivée de Lionel Messi au PSG va coûter cher en salaire au club de la capitale… mais également rapporter très gros !

Libre de tout contrat depuis début juillet, Lionel Messi s’est engagé « libre » avec le Paris Saint-Germain. Un transfert historique qui fait passer le club de la capitale dans une autre dimension. Certes, le PSG devra dégainer le chéquier – un salaire de 40 millions d’euros par an est évoqué avec une prime à la signature de 30 millions d’euros (même si les agents du joueur le démente) – mais le vice-champion de France a aussi très gros à y gagner, et pas seulement sportivement.

Pour se faire une première idée, le PSG a gagné 850 000 nouveaux abonnés sur Instagram en un week-end alors que le transfert n’était même pas encore officiel. De son côté, le FC Barcelone devrait perdre environ 137 millions d’euros à cause du départ de Lionel Messi selon les estimations du cabinet de conseil Brand Finance.

« Messi peut faire vendre 200.000 à 300.000 maillots supplémentaires chaque année. Il est le deuxième joueur le plus suivi sur les réseaux derrière Cristiano Ronaldo mais devant Neymar et Mbappe alors qu’il n’est même pas sur Twitter », explique Grégoire Kopp, créateur de GRK Impact&Com. « Messi va ouvrir un champ d’audience extrêmement large pour le PSG mais aussi pour la France et la L1. Ça va aussi permettre d’attirer de nouveaux sponsors. On imagine que les sponsors actuels doivent se frotter les mains parce qu’ils n’avaient pas forcément prévu d’avoir Messi. L’autre grand gagnant, c’est Amazon, car ils ont récupéré la quasi-totalité des droits de la L1 pour 250 millions d’euros et qui se retrouve aujourd’hui à voir débarquer l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Pour ce diffuseur américain, c’est une vraie cerise sur le gâteau et ils vont essayer de faire briller ce championnat à l’international grâce à cette arrivée. »

Même le tourisme pourrait en tirer profit. « C’est vraiment une personnalité mondiale et son arrivée va être un facteur d’attractivité énorme au niveau footballistique mais aussi en dehors. Il semblerait que 5 à 10% des touristes qui se rendaient à Barcelone y allaient pour Messi. Paris est déjà une ville très touristique et ça ne va faire que renforcer le phénomène. On n’a pas les détails du contrat mais il est probable que ce soit rentable. Ce n’est pas un pari fou, c’est une star planétaire qui inspire beaucoup de monde. »