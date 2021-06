En cas de gros départ cet été, le FC Barcelone serait intéressé par les profils de 4 joueurs de Manchester City : Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Silva et Riyad Mahrez.

D’après les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait coché le nom de pas moins de quatre joueurs de Manchester City pour son mercato estival : Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Silva et Riyad Mahrez. Les dirigeants pensent à ces quatre stars dans cet ordre de priorité, pour repartir à la conquête du titre de champion d’Espagne la saison prochaine. De leur côté les Sky Blues ne sont pas pressé à l’idée de vendre, mais si une belle opportunité se présente – notamment avec le Français Ousmane Dembélé dans la balance – le champion d’Angleterre n’hésitera pas à négocier.

Il y a quelques jours, la presse britannique révélait un échange XXL potentiel entre la paire de Portugais Bernardo Silva-Joao Cancelo, deux Citizens qui auraient demandé à partir, et le duo du Barça Sergi Roberto- Ousmane Dembélé, dont les contrats se terminent en 2022. Mais ces dernières heures, les noms d’autres joueurs du club anglais ont refait surface, avec la possibilité de rejoindre le Camp Nou : Aymeric Laporte et Riyad Mahrez. Cependant, le Barça a ses priorités et doit les couvrir le plus rapidement possible. Dans l’émission « Onze » sur TV3, le journaliste Oriol Domènech a précisé que les deux joueurs qui séduisent le plus sont Laporte et Cancelo et que s’ils parviennent à vendre Dembélé, qui traîne des pieds pour son renouvellement, le Barça serait intéressé par les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Bernardo Silva et Mahrez. L’avenir de Dembélé devrait donc conditionner le futur mercato du Barça. Affaire à suivre…