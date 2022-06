Alors qu’il nourrit les rumeurs sur son avenir à Liverpool, Sadio Mané s’apprête à vivre une bataille entre trois géants d’Europe.

L’international sénégalais est dans la meilleure forme de sa vie. Après six ans à Anfield, l’ailier veut partir, estimant qu’il est sous-évalué. Il n’a pas tenu sa promesse de lever le voile sur son avenir après la finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Cela ne fait que confirmer qu’il est plus proche que jamais de quitter Liverpool. Selon « Mundo Deportivo qui cite Sport Bild, » en plus du Bayern Munich, deux autres grands clubs s’intéressent au talent de Mané. Il s’agit du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Les géants de la Bundesliga devront donc se lever tôt pour éviter les trouble-fête de la Ligue 1 et de la Liga. L’attaquant a 30 ans et son contrat expire en juin 2023 à Liverpool.

Africa Top Sports