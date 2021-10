C’est dans le Daily Mail que Craig Bellamy, ancien international gallois a choisi d’évoquer les difficultés psychologiques qu’il a connues ces derniers mois. Celui-ci est notamment revenu sur son retour au pays pour l’anniversaire de sa fille.

« Elle ne savait pas qui j’étais. Je tendais les bras et elle ne venait pas vers moi. Pourquoi l’aurait-elle fait ? Elle ne m’avait vu que huit ou neuf fois, je ne faisais pas vraiment partie de la vie d’Orla. Je ne voulais même pas m’approcher d’elle parce que ça avait l’air embarrassant. Je suis sorti de là et j’ai commencé à pleurer.

Je dis aux joueurs de faire passer leur famille en premier et je dois montrer l’exemple. Parce que je ne l’ai pas fait. Est-ce que je vois ma vie sans le football ? Non. Mais j’ai des problèmes plus importants à régler. […] Maintenant, c’est une période de transition. Je vois Orla deux fois par semaine, ce qui n’est pas suffisant, mais tout le monde doit s’adapter. De bien des façons, je me sens comme l’homme le plus chanceux du monde. Et il y a autre chose : quand je tends les bras maintenant, Orla vient à moi. »