International argentin depuis peu Gonzalo Montiel (24 ans) plaît à de nombreux clubs en Europe et notamment en France. Le latéral gauche de River Plate intéresse de près l’Olympique Lyonnais.

Selon les informations de la presse italienne, le joueur de 24 ans pourrait rejoindre la Ligue 1 dans les semaines à venir. Si la Roma semblait un temps en avance sur l’Olympique Lyonnais, les discussions entre les deux parties sont plus compliquées que prévu et c’est finalement vers l’OL que Montiel pourrait se rapprocher.

Par le biais de son directeur sportif Juninho, Lyon est en pôle et devrait même offrir une petite indemnité de transfert au club de River Plate. En fin de contrat en juin prochain, Montiel pourrait signer une prolongation et ainsi inclure une clause libératoire plus basse afin de permettre à son équipe de récupérer un peu d’argent dans la transaction. Lyon est sur le point de remporter son duel avec l’AS Roma pour le natif de Gonzalez Catán…