Après un début de saison difficile, l’Olympique Lyonnais retrouve un rythme de croisière avec des victoires contre Strasbourg et Monaco. Selon Anthony Lopez, portier des Gones, Jean-Michel Aulas est à l’origine de cette bonne passe.

“On a la chance d’avoir le président qui est proche de ses joueurs et de son staff. Donc bien sûr qu’il a pris la parole la semaine dernière. Quand il le sent, il le fait, il prend la parole merveilleusement. On a vraiment la chance d’avoir un président très proche de nous, il nous fait ressentir tout son amour, tout ce qu’il ressent à travers des paroles, des gestes et des regards. On se devait de montrer un autre visage pour lui aussi parce qu’il travaille dur tous les jours. Gagner comme ça à l’OL depuis tant d’années…”, a indiqué l’international portugais.