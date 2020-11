Arrivé cet été en provenance du Milan AC, Lucas Paqueta est en train de séduire les fans lyonnais.

Les fans de l’Olympique Lyonnais pourrait très rapidement tomber sous le charme de Lucas Paqueta. Depuis son arrivée en fin de mercato, le milieu de terrain marque des points et se retrouve de plus en plus utilisé par Rudi Garcia pour donner un nouveau souffle à l’équipe. Selon Christian Lanier, journaliste pour Le Progrès, l’OL a trouvé une belle petite pépite…

« Lucas Paqueta va peut-être devenir une idole à Lyon. Ce sera un joueur que les Lyonnais vont vraiment surveiller. D’abord, il a un pied gauche terrible. C’est dur de lui prendre le ballon. J’ai parlé de lui avec Juninho. Il le connaît depuis ses débuts à Flamengo. Il peut jouer en 8 ou en 10. Il a même fait des matchs en 9. C’est un footballeur assez complet. Pour l’instant, quand il rentre, on ne le voit pas trop frapper au but. Pour une raison bien simple : il joue assez loin de la cage adverse… On ne l’a pas encore vu en position offensive. Mais on voit qu’il est costaud, il donne de l’orientation au jeu. Quand il va vraiment s’installer, ça va être un plaisir de le voir ! », a indiqué le journaliste, Christian Lanier, dans les colonnes du Progrès.