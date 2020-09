Un début de saison très difficile pour Lyon en Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais traverse une saison difficile sans Coupe d’Europe. Juninho a commencé à faire le ménage au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Mais pour Jérôme Rothen, consultant RMC, le directeur sportif de l’OL ne doit pas s’arrêter là et il faut continuer avec les départs pour relancer les jeunes de l’effectif.

“Aujourd’hui, oui c’est un risque si tu perds tes éléments. C’est toujours pareil. On a fait l’interview avec Juninho. Mais il ne peut pas retenir des joueurs qui veulent partir ! Si Depay, Dembele, Aouar ont la tête ailleurs, qu’ils s’en aillent ! Il faut des joueurs focalisés dans un objectif avec l’envie de passer un cap et de progresser. Le feront-ils avec Rudi Garcia ? Je mets un gros point d’interrogation. A côté de ça, il faut déjà que tout le monde soit dans ce collectif pour faire gagner l’Olympique Lyonnais. Si déjà, il y a cet état d’esprit là, il y a de la qualité chez les jeunes et les joueurs qui resteront. Oui, ils seront dans le top 5. Deuxième ? On ne sait pas, on ne peut pas être devin”, a indiqué le consultant de RMC.