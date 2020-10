Le duo Aouar – Memphis Depay régale les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis deux semaines. Même Nicolas Puydebois, consultant pour Olympique et Lyonnais, se retrouve sous le charme de ce duo qui peut faire mal pour la suite de la saison.

“L’entente entre Memphis et Aouar est magnifique. Tu sens qu’ils sont potes sur le terrain et en dehors. Il y a une vraie relation, une vraie fraternité. C’est bénéfique pour l’équipe. Avoir un Depay à ce niveau-là, c’est important pour l’OL. Ce poste de numéro neuf lui va bien. Il a cette liberté, de prendre la profondeur, d’être devant le but, ou de revenir dans le coeur du jeu…”, a indiqué le consultant du site Olympique et Lyonnais.

Avant d’ajouter : “Il a une palette technique qui lui permet d’être à l’aise à ce poste d’avant-centre. Son entente technique avec Aouar se sent, alors que quand il joue avec Dembélé, ce n’est pas pareil. En plus, le poids de Depay sur les défenseurs adverses permet de libérer les deux ailiers Toko Ekambi et Kadewere, qui font des différences en prenant la profondeur. Depay libère des espaces pour ses coéquipiers, et c’est bénéfique pour le collectif. Il joue pour le bien de l’équipe, pas pour son bien à lui.”