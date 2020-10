Jean Lucas connaît des débuts compliqués avec l’Olympique Lyonnais.

La concurrence est forte et le joueur a souvent été annoncé sur le départ de l’OL. Pourtant, Jean Lucas a affirmé dans une interview accordée au Progrès qu’il ne quittera pas l’OL pendant ce mercato d’été. Le milieu de terrain brésilien veut se battre pour obtenir une place de titulaire.

“Quand je suis arrivé à Lyon, j’ai dit que je ne voulais pas être un joueur ajouté à une liste. Je veux apporter quelque chose à ce club, montrer aux gens pourquoi on m’a choisi. Et partir comme ça, je n’aurais pas trouvé ça loyal. Je sais ce que je peux apporter au club. Il y a eu cette histoire de prêt, mais le président est venu me voir et m’a dit que j’allais rester. Je suis heureux de savoir qu’il a confiance en mon travail. Cela me donne plus de force pour vaincre. Je me réveille avec encore plus d’enthousiasme”, a indiqué le joueur dans Le Progrès.