Lyon n’y arrive pas depuis le début de saison en Ligue 1.

Les Gones affichent un niveau de jeu inquiétant depuis la prise de fonction de Rudi Garcia. Le défenseur central lyonnais Jason Denayer (25 ans) a encore une fois évoqué sa peur pour la suite de la saison de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 après le match nul contre l’OM.

“C’est sûr qu’il y a de la déception, surtout qu’on était en surnombre. Après on s’est créé des occasions mais on ne les a pas concrétisées. C’est pour ça qu’on n’a pas gagné. Un problème d’efficacité ? Pour le moment, c’est un peu ce qui se passe. On encaisse aussi souvent, c’est aussi un des problèmes mais on doit marquer beaucoup plus avec les occasions qu’on a”, a indiqué le Belge au micro de la chaîne Téléfoot.